مريم الحمادي مديرة عامة لـ«نماء» وعلياء المسيبي لـ«القلب الكبير»

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، قراراً بشأن تعيين مريم محمد الحمادي مديرة عامة لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وانضمامها عضواً في المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير.

وأصدرت سموها بصفتها رئيسة مؤسسة القلب الكبير، قراراً بشأن ترقية علياء عبيد المسيبي، وتعيينها بمنصب مديرة مؤسسة القلب الكبير، وذلك من 1 مارس 2025.

ويأتي القراران ترجمةً لحرص سمو الشيخة جواهر القاسمي على الاستثمار في الكفاءات النسائية وتعزيز حضور القيادات المؤثرة في المجالات التنموية والإنسانية استناداً إلى الخبرة الواسعة والإنجازات البارزة لكل من مريم الحمادي وعلياء عبيد المسيبي، باعتبارهما نموذجين قياديين يتمتعان برؤية استراتيجية وقدرة على تحقيق أثر ملموس في مجالي العمل الإنساني وتمكين المرأة.