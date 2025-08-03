«ليوا عجمان» يرسخ الهوية الوطنية والقيم التراثية

تشهد فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، مشاركة واسعة من مزارعي النخيل والنحالين من مختلف أنحاء الدولة ودول خليجية وعربية.

وأكدت هند المرزوقي مديرة إدارة التطوير والتسويق السياحي مديرة مكتب الثقافة والفنون نائب رئيس لجنة مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، أن المهرجان - الذي يقام بمركز الإمارات للضيافة - يحظى بإقبال كبير من الزوار محلياً ودولياً، نظراً لمكانته المتنامية وبرنامجه الحافل بالأنشطة المتنوعة التي تهم جميع الفئات.

وأشارت إلى دور المهرجان، في دعم التراث المحلي وتعزيز السياحة المستدامة، بالإضافة إلى توفير منصة لتبادل الخبرات بين المزارعين والنحالين.

أصالة

من جانبها، أوضحت خلود بن هندي مسؤولة السوق الشعبي والمزارعين والنحالين وعضو اللجنة المنظمة، أن المهرجان يستضيف 61 عارضاً من مختلف مناطق الدولة، يقدمون منتجات تراثية في أجواء تفاعلية تعكس أصالة ثقافة الإمارات وتبرز مكانة عجمان وجهة سياحية مميزة.

تنظيم

وسلطت ميثاء الشامسي عضو اللجنة المنظمة مسؤولة الحرفيين في المعرض الضوء على مشاركة الحرفيين الذين يعرضون حرفا تقليدية لم تكن حاضرة في الدورات السابقة مثل «خض السقا» إلى جانب صناعات إماراتية تراثية مثل البراقع ونسيج النخل.

ورش

وأشارت فاطمة الرئيسي عضو اللجنة المنظمة مسؤولة الورش المصاحبة، إلى أن المهرجان يتضمن ورشاً تفاعلية صباحية ومسائية بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية، تستهدف جميع الأعمار وتركّز على التوعية البيئية والقيم الوطنية من خلال الترفيه والتعليم.

يشمل برنامج المهرجان عروضاً فنية، ومسابقات، ومهرجانات شعبية، وورشاً في الزراعة وتربية النحل، إضافة إلى ركن خاص للأطفال فيما تشارك فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بعروض موسيقية تراثية تعزز الأجواء الثقافية للمهرجان.