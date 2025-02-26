1.6 دقيقة لإنجاز خدمات ترخيص الآليات والسائقين في عجمان

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجودة الخدمات المقدمة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وذلك بتحقيقها إنجازات متميزة في مجال إسعاد المتعاملين، أبرزها خفض الوقت الزمني لرحلة المتعامل إلى 1.6 دقيقة في مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين، بنسبة نبض متعامل بلغت 97 % خلال عام 2024.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للإدارة بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، حيث كان في استقباله العميد سلطان خليفة أبو مهير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، ونائبه العقيد عبدالله حميد المطروشي وعدد من الضباط، والسائقين، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ قائد عام شرطة عجمان جولته بتفقد الطابور الصباحي، ثم اطلع على آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب تقديم الخدمات للجمهور في الإدارة، واستعرض أبرز الخدمات الذكية المستحدثة لتسهيل وتسريع تقديم الخدمات، وأشاد بالمبادرات الابتكارية الهادفة إلى تعزيز رضا وسعادة المتعاملين، ورفع نسبة السعادة الوظيفية في الإدارة.

كما اطلع على أبرز المبادرات والجهود المبذولة في سبيل تعزيز رضا وسعادة الجمهور حول الخدمات المقدمة، والتي أثمرت بتقليل زمن تقديم الخدمة إلى 1.6 دقيقة، وزمن الانتظار إلى دقيقة واحدة فقط، إضافة إلى زيادة استخدام الخدمات الرقمية لتصل إلى 95.5 %، مشيداً بجهود الموظفين في سرعة إنجاز المعاملات وفق المعايير والمواصفات التي تعزز جودة العمل وتدعم تميز الخدمة.

وفي نهاية جولة التفتيش أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجهود جميع العاملين بإدارة إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم.