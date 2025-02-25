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الإمارات

حمدان بن محمد: الإمارات تحب الكويت

  • سموه هنأ الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير
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البيان

حمدان بن محمد
حمدان بن محمد

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأشقاء في دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة عيدهم الوطني وذكرى التحرير.

وقال سموه: "الإمارات تحب الكويت، وتجمعنا روابط أخوّة ومحبة راسخة .. نسأل الله أن يديم على الكويت الازدهار والخير، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وشعبها العزيز".

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "نهنئ الأشقاء في دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة عيدهم الوطني وذكرى التحرير ... الإمارات تحب الكويت، وتجمعنا روابط أخوّة ومحبة راسخة .. نسأل الله أن يديم على الكويت الازدهار والخير، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وشعبها العزيز".