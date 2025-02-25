حاكم رأس الخيمة يؤكد أهمية التعاون مع الشركات العالمية في السياحة والضيافة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، فيديريكو جي غونزاليس، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق راديسون، وذلك بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، على الخطط التنموية للمجموعة وعملياتها التشغيلية في الإمارة، ودورها الرائد في قطاع السياحة والضيافة العالمي.

وأكد سموه على أهمية التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال السياحة والضيافة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية.

من جانبه، أعرب فيديريكو جي غونزاليس عن شكره وتقديره لدعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المستمر لقطاع الضيافة، مؤكداً التزام المجموعة بتوسيع عملياتها في الإمارة، والمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع السياحي والاقتصادي.