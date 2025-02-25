ولي عهد الشارقة يشهد إطلاق منصة خدمات «عقاري»

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل إطلاق منصة الخدمات العقارية المتكاملة «عقاري»، التي تطورها دائرة الشارقة الرقمية، وتشارك فيها أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، وتهدف إلى رقمنة وتبسيط الإجراءات العقارية، وتأكيد التزام إمارة الشارقة بالابتكار وتسريع التحوُّل الرقمي.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي المدير العام لدائرة الشارقة الرقمية أن المنصة تعكس الرؤية الطموحة نحو رقمنة شاملة للخدمات، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات والبيانات لتقديم خدمات استباقية ومبتكرة تلبي تطلعات المجتمع والمستثمرين وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتجربة المتعامل.

وأضاف المدير العام لدائرة الشارقة الرقمية إنه خلال العمل على منصة «عقاري» كان الهدف منه تبسيط الخدمات العقارية وتعزيز الشفافية ودعم التنمية الاقتصادية بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، موجهاً شكره وتقديره لفريق العمل من الجهات الحكومية والخاصة كافة الذين سعوا وبشكل دؤوب لتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا العمل هو نتاج حرصٍ وتفانٍ وتعاونٍ بين جميع الأطراف، متمنياً مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وشاهد سمو ولي عهد الشارقة مادة مصورة أبرزت جهود فريق عمل مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة «عقاري»، والخدمات التي توفرها المنصة والخطوات التي يجب على المتعامل اتباعها والبيانات التي يتم تعبئتها، إضافة إلى المخرجات والشهادات الإلكترونية التي يحصل عليها المتعامل من دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

كما تعرف سموه إلى خطوات التقديم في المنصة من خلال عرض تجريبي حي، لخدمة تصديق عقد الإيجار، التي كانت تقدم على 7 مراحل ويحتاج فيها المتعامل لزيارة مركز الخدمة، وأصبحت الآن تمر في 3 مراحل وهي تسجيل الدخول إلى المنصة، واختيار الوحدة، وتعبئة تفاصيل العقد، ثم تقديم الطلب، وتبدأ المرحلة الثانية بمراجعة الطلب والموافقة عليه من قبل الجهة المختصة، وتنتهي الخدمة بالمرحلة الثالثة وهي دفع الرسوم وإصدار العقد الإلكتروني تلقائياً عبر عملية مؤتمتة بالكامل.

«إكسبوجر»

من جهة أخرى زار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس فعاليات مهرجان الشارقة للتصوير «إكسبوجر» في نسخته التاسعة وذلك في منطقة الجادة.

وتجول سموه في أروقة المعرض مطلعاً على أبرز المشاركات واللوحات الفنية، وأهم الأعمال العالمية لكبار المصورين الحاصلين على عدة جوائز محلية وعالمية، وتوصل من خلالها العديد من الرسائل المجتمعية والصحية والأسرية وغيرها من المجالات.

ويستمر مهرجان «إكسبوجر» حتى 26 فبراير الحالي، بمشاركة 420 مصوراً وصانع أفلام وخبيراً في صناعة التصوير من 48 دولة، تحت شعار «لا شيء أكبر من الصورة».