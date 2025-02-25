ولي عهد عجمان: الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء أجيال المستقبل من المبتكرين

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حرص الإمارة على دعم التعليم العالي باعتباره إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

وقال سموه: ملتزمون بدعم وتطوير مؤسسات التعليم، وتهيئة بيئة أكاديمية متكاملة تواكب أحدث المعايير العالمية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لفعاليات النسخة الـ 12 من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، الذي تنظمه غرفة عجمان لمدة أربعة أيام بمركز الإمارات للضيافة، بمشاركة أكثر من 62 جامعة ومؤسسة تعليمية حول العالم.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان: إن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في بناء أجيال المستقبل، من المبدعين والمبتكرين، الذين سيحملون على عاتقهم مواصلة نهضة دولتنا وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، ومن خلال هذا المعرض نعمل على تطوير المهارات وصقل الخبرات عبر منظومة تعليمية متكاملة، توفر للطلاب فرص التعلم والتدريب المتقدم، وتسهم في إعدادهم لسوق العمل وفق أحدث المستجدات العالمية.

وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الجهود التي تبذلها غرفة عجمان في تنظيم هذا الحدث التعليمي المتميز.

وشهد سمو ولي عهد عجمان، توقيع اتفاقيتين بين جامعة جورج ماسون الأمريكية وكل من جامعة عجمان وجامعة المدينة عجمان، لتعزيز التبادل المؤسسي، والتعاون في المجالات التعليمية أو البحثية والتطوير المهني.