مسالخ الظفرة تستكمل استعداداتها لرمضان

أكدت بلدية منطقة الظفرة اكتمال الاستعدادات بالمسالخ على مستوى مدن المنطقة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، التي يبلغ عددها 7 مسالخ، وذلك من خلال توفير الأطباء البيطريين والقصابين والعمال، والمحافظة على نظافة المسالخ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتضم المسالخ 18 طبيباً بيطرياً، إضافة إلى توفير 62 قصاباً و43 عامل نظافة، لتسريع تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. وتم تفعيل خدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسيدات، وذلك بتوزيع أرقام خاصة بهم لتقليل وقت انتظارهم بالمسالخ.

ويبدأ دوام المسالخ بمدن المنطقة خلال شهر رمضان من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، بينما يبدأ الدوام في مسلخ بدع المطاوعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً من دون توقف، ما عدا يوم الجمعة يتم إغلاق المسالخ من الساعة 11 صباحاً حتى 2 ظهراً لأداء صلاة الجمعة. وتحرص البلدية على تنظيم حملة توعية للجمهور والعاملين بالمسالخ قبل شهر رمضان بأهمية الذبح السليم داخل المسالخ .