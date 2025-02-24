امرأة تقود فريق جنوب أفريقيا للرجال في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

برزت قائدة فريق جنوب أفريقيا للرجال، الوكيل إلما كيمب، المرأة الوحيدة ضمن فريق يضم 7 رجال، وهي ثامنتهم، قادتهم بعزيمة وإرادة في واحدة من أشد المنافسات والتحديات القتالية بين الفرق التخصصية التكتيكية، تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025 بنسخته السادسة في دبي.

وأكدت الوكيل إلما كيمب قائدة فريق جنوب أفريقيا لقوات المهام الخاصة، البالغة من العمر 34 عاماً، أن الأجهزة الشرطية في بلادها وقوات المهام الخاصة التي تنتمي إليها لا تفرق بين رجل وامرأة في العمل والتدريب والتأهيل، منوهة بخوضها لعدد مكثف من الدورات التدريبية والتأهيلية الشاقة أسوة بزملائها الرجال، حتى تمكنت من إثبات جدارتها ومهاراتها، وقُبلت عضوة نسائية وحيدة إلى جانب 10 رجال انضموا إلى قوات شرطة المهام الخاصة في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا عام 2022، ولتكسر الحواجز وتُثبت أن القوة والإرادة لا تعرفان جنساً.

وأضافت: تقدم 1500 رجل وامرأة للالتحاق بالوحدة عام 2022، وبعد الاختبارات القاسية والصارمة، قبلت قوات الشرطة 110 أشخاص بينهم 3 نساء وأنا من ضمنهم، لينتهي الأمر بقبول 11 شخصاً، 10 رجال وأنا المرأة الوحيدة بينهم، كما أنني المرأة الوحيدة في قوات المهام الخاصة، نخبة النخبة، والبالغ عددهم 60 ضابطاً بعد تمكني من الصمود واجتياز الاختبارات كافة التي تطلبت معايير واشتراطات قاسية للقبول.

وأوضحت إلما أن الجهاز الشرطي في بريتوريا أخضع الأفراد كافة ضمن الفرق الشرطية لتدريبات واختبارات وفق معايير صارمة ومتقدمة، وصولاً إلى اختيار الأفراد المؤهلين للانضمام للفريق الذي سيمثل جنوب أفريقيا في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، مؤكدة تأهلها بجدارة لتكون أحد أفراد الفريق وقائدتهم ضمن المنافسات. وأضافت «وجود عنصر نسائي في مجال تخصصي كالمهام الخاصة لا يزال استثناءً وليس قاعدة، فلا بد من أن تكون المرأة المنضمة لهذا العمل قادرة على مجاراة الرجل في السرعة وقطع المسافات والحواجز، وألا تمثل عائقاً لزملائها وقت الصعاب واللحظات الحاسمة، بل أن تكون داعماً وعنصراً مكملاً في تأدية المهام وإنهائها.