مركز إرادة يكرم شركاءه الاستراتيجيين

تزامناً مع عام المجتمع، وتأكيداً على أهمية العمل الجماعي وخدمة جميع أفراد المجتمع، نظّم مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، مساء أمس، حفل تكريم الشركاء للعام 2025، وذلك لتكريم الشركاء الاستراتيجيين ممن كانت لهم بصمة واضحة في نجاح مسيرة المركز. في هذا السياق أعرب محمد عبدالله فلكناز، رئيس مجلس إدارة المركز، عن بالغ سعادته وفخره، بالاحتفاء بشركاء المركز الاستراتيجيين الذين يمثلون جزءاً أساسياً من نجاحاته وإنجازاته. وأضاف أن هذه الشراكات المتميزة تعكس رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل مزدهر، وتعزيز التعاون المثمر الذي يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

ومن جانبه استعرض عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي للمركز، الجهود المقدمة من الشركاء وأهم الإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة الماضية، خصوصاً المتعلقة بالأعمال التطويرية في المركز، والدعم المادي لأصحاب الإرادة وأسرهم، والشراكات النوعية في المجالات الصحية والتوعوية والإعلامية، كما تم عرض فيديو مختصر يوضح هذه الجهود الاستثنائية، وأضاف أميري لولا دعم الحكومة اللامحدود والشركاء الاستراتيجيين وتكاتف الجهات لم يتمكن المركز من تحقيق هذه الإنجازات خلال فترة وجيزة.

وأعلن أميري خلال الحفل عن مشروع مقر المبنى الدائم للمركز والواقع في منطقة أم السلي، والمتوقع البدء بالعمليات التشغيلية به في الربع الثالث من العام 2026، حيث سيخدم المقر الجديد عدداً أكبر من مرضى الإدمان، إذ يحتوي على 200 سرير موزعة على وحدات منفصلة تخدم مختلف الفئات، وبالإضافة لتحويل جزء من المبنى الحالي إلى عيادات خارجية، حيث سيمكن ذلك سهولة توفير العلاج للمرضى المتابعين وخدمة أكبر شريحة مجتمعية.