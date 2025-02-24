اجتماع تنسيقي بين «إسلامية الشارقة» و«رمضان عجمان»

استقبل عبدالله خليفة السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مريم علي المعمري رئيس اللجنة العليا لفعاليات «رمضان عجمان»، والوفد المرافق لها، بمقر دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك، وناقشا آلية استقطاب 10 قراء متميزين من أئمة مساجد الشارقة، للمشاركة في فعاليات برنامج «رمضان عجمان» لهذا العام. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعداد لشهر رمضان الفضيل ليعزز التعاون بين المؤسسات الدينية في الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدةً لتمكين المواهب الشابة، وإبراز الوجه الحضاري للدولة في خدمة القرآن الكريم وتعاليمه.

كما يهدف الاجتماع إلى توحيد الجهود لدعم المواهب القرآنية المحلية، وإثراء الفعاليات الدينية في الشهر الفضيل، بما يتماشى مع رؤية الجهتين في تعزيز القيم الإسلامية وتكريس الهوية الثقافية، وتوفير الأجواء الإيمانية للمصلين في الشهر الفضيل.

وأكد عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة في الاجتماع التزام دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة دعم المبادرات التي تُعلي من شأن القرآن الكريم وعلومه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع استراتيجيتهم الرامية إلى اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، وتقديمها مثالاً يُحتذى به في المجتمع.