أنور قرقاش: رؤية موحدة للمستقبل

هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بمناسبة «يوم التأسيس»، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار. وأكد أن الإمارات والسعودية تجمعهما روابط أخوية متينة ورؤية موحدة للمستقبل، وتمضيان معاً بتفاؤل كبير، وبالتزام بالعمل لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية والرخاء فيهما في المنطقة.

وقال في تدوينة نشرها على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بمناسبة «يوم التأسيس»، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار».

وأضاف: «تجمعنا روابط أخوية متينة ورؤية موحدة للمستقبل، ونمضي معاً بتفاؤل كبير، ملتزمون بالعمل لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية والرخاء لبلدينا والمنطقة».