«صقر الإنسانية» تقدم 300 طن من «طرود الأطفال حديثي الولادة» في غزة

في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، أرسلت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، 300 طن من «طرود الأطفال حديثي الولادة»، وذلك ضمن «عملية الفارس الشهم 3».

وتأتي هذه المساعدات كجزء من التزام دولة الإمارات، بالتخفيف من معاناة المدنيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأطفال الرضع، وتحتوي الطرود على مستلزمات طبية وغذائية ضرورية لضمان رعاية صحية متكاملة للأطفال حديثي الولادة.

وتواصل الإمارات، من خلال «عملية الفارس الشهم 3»، تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى قطاع غزة، بما يشمل إرسال المساعدات الغذائية والطبية وإقامة المستشفيات الميدانية، تأكيداً لدورها الريادي في تعزيز العمل الإغاثي الدولي والاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية.

وتواصل دولة الإمارات جهود دعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية، حيث تم توزيع أغطية شتوية على 37 أسرة من النازحين في مخيم «المختار» القرارة جنوب قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم وسط ظروف الشتاء القاسية.

كما قدمت «عملية الفارس الشهم 3» مساعدات إنسانية ومستلزمات أساسية لدعم الأطفال المشاركين في فعالية «المسرح الترفيهي». وتهدف هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة السكان في البرد القارس، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتؤكد على الدور الإنساني للإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة.