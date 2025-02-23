«تراحم» تستهدف جمع وإنفاق 50 مليون درهم خلال رمضان

أطلقت مؤسسة «تراحم» الخيرية حملتها الرمضانية للعام 2025، تحت شعار: «أتاكم شهر مبارك»، مستهدفة جمع وإنفاق 50 مليون درهم، وتنفيذ 6 مشاريع خيرية وإنسانية رئيسة، تخدم ما يزيد على 15 ألف أسرة وحالة من الأسر المحتاجة والمتعففة، وتقديم الدعم والمساندة، وإدخال السرور عليهم خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام للمؤسسة: إن المشروعات الإنسانية، التي وضعتها المؤسسة ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين، وتتضمن مشروع المير الرمضاني، الذي يهدف إلى تغطية تكاليف المير الرمضاني للأسر المحتاجة داخل الدولة، حيث تعتزم المؤسسة توزيع أكثر من 20 ألف طرد غذائي بتكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم. وذكر أن التوزيع سيكون في العديد من إمارات ومناطق الدولة، وتحديداً في كل من دبي وحتا وعجمان ورأس الخيمة وكلباء وأم القيوين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية الحكومية والإنسانية الأخرى.

ولفت إلى مشروع إفطار الصائم، الذي من المتوقع أن يقدم أكثر من 30 ألف وجبة على مدار الشهر الفضيل، وبواقع 1000 وجبة يومياً، وبإجمالي تكلفة تقدر بنحو 450 ألف درهم، وكذلك مشروعي زكاة الفطر بتوزيع ما يزيد على 8000 فطرة، بالإضافة إلى زكاة المال لدعم الأسر المحتاجة والمتعثرين مادياً، وفقاً للضوابط الشرعية.