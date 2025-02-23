«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد الصحابي «سليم بن عمرو» بالحمرية

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد «الصحابي سليم بن عمرو، رضي الله عنه» في منطقة الحمرية غرب، ضمن المجمع السكني السياحي «أجمل مكان». ويستوعب المسجد 250 مصلياً من الرجال والنساء، وذلك لتلبية احتياجات قاطني ومرتادي المجمع خلال الشهر الفضيل.

وأشاد عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس الدائرة، بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع قبل حلول الشهر الكريم، مؤكداً أن الافتتاح يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية الدينية في إمارة الشارقة، بما يتماشى مع خطة الإمارة التنموية.

كما أشار إلى أن المشروع يأتي استمراراً للنهج الذي تسير عليه الشارقة في تشييد المساجد في كافة المناطق، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله وإتاحة الفرصة لهم لإقامة شعائرهم بكل يسر وطمأنينة.