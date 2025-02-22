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الإمارات

خالد بن محمد يزور حميد الكتبي في العين

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وام

العين
خالد بن محمد خلال الزيارة بحضور خليفة بن طحنون
وام
خالد بن محمد خلال الزيارة بحضور خليفة بن طحنون
سموه خلال الزيارة
وام
سموه خلال الزيارة

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حميد محمد بخيت الكتبي، في منطقة الريف بمدينة العين.

ورحّب الكتبي وأفراد أسرته وجمع من المواطنين وأعيان المنطقة بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معبّرين عن سعادتهم بزيارة سموه وتقديرهم لاهتمامه بالتواصل الدائم مع أبناء الوطن، حرصاً على ترسيخ قيم الترابط والتماسك المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، وتعكس نهجها في التواصل مع المواطنين لتعزيز أواصر النسيج المجتمعي لدى أبناء الإمارات.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.