«الموارد البشرية في عجمان» تناقش مبادرات دعم الكوادر الوطنية

ترأس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، الاجتماع القيادي الأول لدائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، الذي عقد في مقر الدائرة، بحضور راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، بجانب مديري الوحدات التنظيمية.

وأشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، خلال الاجتماع، بجهود فرق العمل في الدائرة لتحقيق مستهدفات عام 2024، مؤكداً أهمية تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الأداء المؤسسي بما يتماشى مع تطلعات حكومة عجمان.

وشدد على ضرورة التركيز على الابتكار والتطوير المستدام لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الجاهزية المستقبلية للدائرة.

وأشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إلى أن الإنجازات المحققة تعكس التزام الدائرة برؤية القيادة الرشيدة ونهجها في التطوير المستمر، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التميز المؤسسي.

ووجّه بأهمية الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات المتخصصة في مجال الموارد البشرية، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة.

وتضمن الاجتماع استعراض المشاريع والمبادرات المعتمدة لعام 2024، ومتابعة نسب الإنجاز مقارنة بالأهداف المحددة، إضافة إلى تحليل نتائج المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية، كما تم تقديم تقرير إدارة المخاطر وعرض الوثيقة الاستراتيجية للدائرة للفترة من 2025-2029.

وناقش الحضور المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى دعم الكوادر الوطنية، وتنمية وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز القدرات الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز جاهزية الموارد البشرية في حكومة عجمان للمستقبل.