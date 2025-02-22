ولي عهد عجمان يحضر أفراح الشامسي والنعيمي

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور سالم علي بن ارحمه الشامسي، بقاعة البيت متوحد بعجمان، بمناسبة زفاف نجله علي، على كريمة خليفة عيسى الجرمن النعيمي. وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر حفل الاستقبال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وباركا للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة. كما حضر الحفل يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.