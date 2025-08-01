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حاكم أم القيوين يعزي في وفاة فاطمة المزروع

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وام

الشارقة
سعود المعلا وعبدالله بن سالم خلال تقديم واجب العزاء
وام
سعود المعلا وعبدالله بن سالم خلال تقديم واجب العزاء

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله، فاطمة عبدالله المزروع.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو نائب حاكم الشارقة، وسمو نائب حاكم أم القيوين، خلال زيارتهم مجلس الشيخ حمد بن ماجد القاسمي في منطقة الطلاع بالشارقة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى ذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.