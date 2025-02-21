Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

"الأرصاد": تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من السبت إلى الأربعاء

undefined's profile picture

البيان

تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي يليه امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة

السبت والأحد: رياح جنوبية شرقية مع ارتفاع في درجات الحرارة.

من الإثنين إلى الأربعاء: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل والمناطق الغربية، ورياح شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار والأتربة المثارة.

مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من مساء يوم الإثنين ونهار يوم الثلاثاء.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يومي السبت والأحد في الخليج العربي وبحر عمان، يضطرب تدريجياً من يوم الإثنين ويكون شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.