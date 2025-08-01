52 ألف طلب لمركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول

سجّلت هيئة النقل في عجمان 52078 طلباً لمركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك عبر قنوات الحجز المختلفة، مقارنةً بـ 54539 طلباً خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وأظهرت الإحصاءات تحسناً ملحوظاً في الإقبال على التطبيق الذكي «روت»، حيث بلغ عدد الرحلات المنفذة عبر التطبيق 23243 رحلة خلال النصف الأول، مقابل 15987 رحلة خلال النصف الأول من 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 45.4 %، ما يعكس تزايد ثقة المتعاملين بالخدمات الرقمية، وسهولة استخدام التطبيق.

في المقابل، سجّل مركز الاتصال 28835 طلباً خلال النصف الأول، مقارنة بـ 38552 طلباً خلال الفترة نفسها من 2024، ما يشير إلى توجه المستخدمين تدريجياً نحو القنوات الذكية، بدلاً من الوسائل التقليدية.

وقال عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل عجمان، إن نتائج النصف الأول تؤكد نجاح استراتيجية التحول الرقمي في قطاع مركبات الأجرة، الأمر الذي يستدعي مواصلة تعزيز القنوات الذكية، وتطوير تجربة المستخدم، بما يواكب تطلعات الجمهور، ويدعم أهداف الهيئة في تقديم خدمات تنقل ذكية ومستدامة.