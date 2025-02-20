سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء «مختبر الشارقة لتطوير الأزياء»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء.

وبحسب المرسوم يُنشأ مركز في الإمارة يُسمى «مختبر الشارقة لتطوير الأزياء»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتبع حي الشارقة للإبداع. ووفقاً للمرسوم يُعتمد مسمى المختبر باللغة الإنجليزية كالآتي «Sharjah Fashion Lab»، ويُعرف اختصاراً بـ«SFL»، ويكون مقر المختبر الرئيس في حي الشارقة للإبداع في المدينة الجامعية بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن يُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وحدد المرسوم أهداف المختبر بما يلي، تقديم منصة تدعم تطوير وتمكين المصممين المحليين في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الخليجية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصممين المحليين من تلبية المعايير التصنيعية العالمية من خلال الوصول إلى الخدمات المتخصصة، والآلات المتقدمة، والابتكار التكنولوجي. ( - )