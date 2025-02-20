«بيت الخير» توزع لحوماً على 2500 أسرة متعففة

وزعت جمعية بيت الخير 2500 حصة من اللحوم الطازجة على الأسر المتعففة المسجلة لديها، وذلك ضمن مشروع «نسك» أحد المشاريع التي يقدمها برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر، والذي يضم صدقات الذبائح، حيث تم التبرع للجمعية بألف رأس من المواشي، وتم ذبحها في مقاصب دبي، وفق أفضل المعايير الصحية. ويأتي مشروع «نسك» ليعزز عطاء المشاريع التي توفر الدعم الغذائي للمستفيدين، حيث خصصت الجمعية حزمة متنوعة من هذه المشاريع، بعد أن توافرت لها عوامل الاستدامة، أمام تدفق صدقات المحسنين، وكثرة المخارج الشرعية، التي تحض على إطعام الطعام، كالنذور والكفارات وإفطار الصائمين، كما توفّر الجمعية دعماً غذائياً إضافياً للأسر تبلغ قيمته حوالي 800 ألف درهم شهرياً.

وتواصل «بيت الخير» توزيع وجبات الطعام على العمال بعد صلاة الظهر من كل جمعة بعدد يتجاوز الـ 1400 وجبة أسبوعياً، وذلك حتى حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت الجمعية عن هدفها بتوفير مليون وجبة إفطار خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني بقيمة 6 ملايين درهم، لتتمكن الأسرمن توفير احتياجاتها.

وأتاحت «بيت الخير» للراغبين بدعم الأسر محدودة الدخل باحتياجاتها الغذائية والرمضانية، التبرع عبر تطبيقها الذكي، وكذلك موقعها الإلكتروني: www.beitalkhair.org، بخطوات سهلة وواضحة وسريعة، كما خصّصت خدمة «ساعد تسعد» الإلكترونية، التي تتيح للمحسن أن يساعد من يعرف من أقربائه أو أصدقائه.