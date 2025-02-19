افتتاح مركز تطوير الأعمال في رأس الخيمة لتمكين الكوادر الإماراتية

أعلنت مؤسسة الإمارات بالشراكة مع حكومة رأس الخيمة ممثلةً بدائرة الموارد البشرية، وشركة الأنصاري للصرافة، عن افتتاح أول مركز متخصص في تطوير الأعمال في إمارة رأس الخيمة، لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتها في سوق العمل، بحضور الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي مدير عام دائرة الموارد البشرية، والمهندس راشد عبيد الظاهري المدير التنفيذي لعمليات مؤسسة الإمارات، وراشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة.

ويأتي هذا المشروع، الذي تم افتتاحه أمس ضمن إطار التعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة عبر «برنامج دوامي» التابع لمؤسسة الإمارات، وبما يتماشى مع أهداف «عام المجتمع» في تمكين الأفراد وتعزيز دورهم في دفع عجلة التنمية، وتهدف المبادرة إلى دعم واستقطاب وتوظيف المواطنين في إمارة رأس الخيمة لدى شركة الأنصاري للصرافة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وتطوير الفرص المهنية المتاحة لهم.

وتركز المبادرة على تمكين الفئات المستهدفة في المجتمع، مثل ربات البيوت، وأصحاب الهمم، وسكان المناطق البعيدة، من خلال توفير فرص تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الاستقلال المالي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم، وتهدف المبادرة إلى توفير 250 فرصة عمل جديدة على مدار ثلاث سنوات لدى شركة الأنصاري للصرافة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة، وذلك في إطار التزام الشركة بتمكين الكوادر الوطنية ودمجها في سوق العمل.

وتماشياً مع رؤية «عام المجتمع»، يسهم الشركاء من خلال هذه المبادرة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق تكامل الجهود لضمان تنمية مستدامة وشاملة على مستوى الدولة، كما تأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة مع حكومة رأس الخيمة، حيث سيتم دعم خططها الاستراتيجية والعمل المشترك على ترجمة الرؤية القيادية للتوطين إلى واقع ملموس.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح يمكن تطبيقه في مختلف إمارات الدولة، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويفتح آفاقاً جديدة لتمكين الكفاءات الوطنية.