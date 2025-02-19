جمعية الصحفيين الإماراتية تطلق جائزة «أفضل صانع محتوى»

عقد مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية اجتماعه العادي في مقر الجمعية بدبي حيث تم استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وأهم النتائج الإيجابية التي حققها احتفال الجمعية بيوبيلها الفضي، من 12 إلى 16 يناير الماضي.

وأكد المجلس التزام الجمعية تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة خلال العام الجاري، إلى جانب اعتماد جائزة «أفضل صانع محتوى» جائزة ربع سنوية.

وترأس الاجتماع فضيلة المعيني، رئيسة مجلس الإدارة، بحضور محمد سعيد الطنيجي نائب رئيسة مجلس الإدارة، وخالد الغيلاني أمين السر، وحسن عمران أمين الصندوق، والأعضاء حليمة الملا، علي شهدور، فاطمة الدرمكي، ومحمد العامري. وفي بداية الاجتماع، رحبت فضيلة المعيني بالأعضاء وناقشت سير العمل وآلية تنفيذ الخطط في المرحلة المقبلة، ومن أبرز القرارات التي تم اتخاذها إعلان جائزة «أفضل صانع محتوى» لتصبح جائزة ربع سنوية، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في بداية شهر أبريل المقبل، علماً أن الفائز بنسختها الأولى هو عبدالله العبدولي الذي تم تكريمه خلال احتفال الجمعية بيوبيلها الفضي.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرارية الأنشطة والفعاليات وفق الجدول الزمني المعد مسبقاً، والمشاركة في «يوم المرأة العالمي» الذي سيصادف الثامن من مارس المقبل. كما تم خلال اللقاء استعراض الشراكات الجديدة التي أُبرمت مع عدد من المؤسسات المتخصصة. وفي ما يتعلق بالعضويات غير المجددة، فقد تم حصر الأعضاء العاملين والمنتسبين الذين لم يجددوا عضويتهم، حيث بلغ عددهم 352 عضواً من الفترة بين 2001 و2010، و448 عضواً آخرين من 2011 إلى 2020، ليصل إجمالي الأعضاء الذين لم يجددوا عضويتهم إلى 800 عضو.