تعاون بين «دار البر» ومركز أمنيات لتمكين أصحاب الهمم

وقّعت جمعية دار البر اتفاقية تعاون مع مركز أمنيات لرعاية أصحاب الهمم، تهدف إلى توفير الدعم المالي والخدمي لأصحاب الهمم وتعزيز تمكينهم في المجتمع.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الدور الريادي للجمعية في العمل الخيري والتنموي، والتزام مركز أمنيات بتقديم أفضل الخدمات التأهيلية والتعليمية لأصحاب الهمم.

وتشمل الاتفاقية تقديم جمعية دار البر دعماً مالياً لمركز أمنيات من خلال جمع التبرعات لصالحه، ومساعدة المركز في الترويج لاحتياجاته عبر قنواتها المتاحة، إضافة إلى تقديم مشروع «باص» خاص بأصحاب الهمم وعرضه على المتبرعين لتأمين وسائل نقل ملائمة لهم.

وفي المقابل، يعمل مركز أمنيات على تشكيل لجنة طبية وفنية استشارية لتقييم وتشخيص الحالات المرضية ورفع تقارير معتمدة للجمعية. إضافة إلى ذلك، سيقدم المركز استشارات مجانية لموظفي الجمعية والمتطوعين فيما يخص أطفالهم من أصحاب الهمم، مع توفير خصومات تصل إلى %50 على خدمات التشخيص والتقييم، و%20 على الجلسات العلاجية والرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في المركز.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، إن الجمعية تؤمن بأهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الخيرية والمراكز المتخصصة لتحقيق أكبر أثر إيجابي في المجتمع، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعكس التزامها المستمر بدعم أصحاب الهمم، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من نسيج مجتمعنا. وأعرب عادل حسن المرزوقي، مدير عام مركز أمنيات لأصحاب الهمم، عن سرور مركز أمنيات بتوقيع الاتفاقية مع جمعية دار البر، التي تعد شريكاً استراتيجياً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز الخدمات التي نقدمها لأصحاب الهمم.