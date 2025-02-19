79 شركة بمعرض التوظيف في «أمريكية الشارقة»

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، معرض الوظائف 2025، بمشاركة 79 شركة من مختلف القطاعات، سجل فيه أكثر من 1500 من الطلبة والخريجين للاستفادة من الفرص التدريبية والوظيفية التي يوفرها المعرض المقام في الجامعة الأمريكية في الشارقة، واستكشاف مسارات مهنية متنوعة عبر التواصل مع نخبة من مسؤولي التوظيف.

وقالت ريم بردان، المديرة التنفيذية لمكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة الأمريكية في الشارقة: «نحرص في الجامعة الأمريكية في الشارقة على استقطاب جهات توظيف رائدة بما يتماشى مع تطلعات طلبتنا وخريجينا، ويوفر فرصاً تعزز قدراتهم وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة في سوق العمل. إن معرض الوظائف هو منصة للتواصل مع مؤسسات تقدّر الابتكار وتبحث عن قادة المستقبل».

وتحدثت الخريجة لاريسا دي سيلفا، الحاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة التصميم عام 2021، عن تجربتها في المعرض قائلة: «شكّل معرض الوظائف فرصة لي للتواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف من كبرى الشركات، والذي ساعدني على توسيع شبكة معارفي المهنية واستكشاف فرص جديدة تدعم مسيرتي المهنية».

وشهد المعرض هذا العام إضافة نوعية من خلال إطلاق جناح التقييم المهني بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير، ضمن مبادرة «مسار الغرير»، وهي منصة توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم إرشادات مخصصة حول المهارات المطلوبة والمسارات المهنية وفرص العمل. وهدف الجناح إلى تقييم المهارات التقنية والشخصية للطلبة والخريجين، ما ساعدهم على فهم نقاط قوتهم والجوانب التي يمكن تطويرها قبل الانخراط في سوق العمل.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات التطوير المهني في الجامعة من خلال منتدى التوظيف 2025 الذي يُعقد يومي 24 و25 فبراير في الجامعة تحت شعار «استشراف المستقبل – لمحة عن آفاق المهن». ويتناول المنتدى في كلمته الرئيسة موضوع «الابتكار من أجل مستقبل أذكى»، مع التركيز على تأثير التكنولوجيا في تشكيل مستقبل العمل، إلى جانب جلسات نقاشية حول المهارات المطلوبة في العصر الرقمي ودور الابتكار في تعزيز الاستدامة.

وقد حظي معرض الوظائف بدعم 20 جهة راعية، ومن بينها «بنك الإمارات دبي الوطني» وشركة «سامسونج» ضمن فئة الرعاة البلاتينيين، و«بنك إتش إس بي سي» رعاة ذهبيين، إضافة إلى «أراد»، و«مطارات دبي»، و«بروكتر آند غامبل» ضمن فئة الرعاة الفضيين.