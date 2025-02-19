55 % معدل الإنجاز بمشروع تحلية مياه البحر في مجمع حصيان

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية مياه البحر، باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان، بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون يومياً، بنظام المنتِج المستقل للمياه، حيث وصل التقدم في المشروع إلى أكثر من 55 %، ومن المخطط افتتاح المشروع في عام 2027.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي. ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3 مليارات، و377 مليون درهم.

وخلال الجولة التفقدية استمع الطاير من مسؤولي «شركة حصيان للمياه أ»، إلى شرح مفصل حول التقدم المنجز في المشروع، الذي يشكل ركيزة في تعزيز البنية التحتية الذكية لمياه الشرب، ودعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030.

ورافق الطاير في جولته المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.

وأكد سعيد الطاير أن المشروع يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للطاقة والمياه، تواكب المسار التنموي المتصاعد في دبي وتضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وفق متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة.

وقال: «نعمل لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050، وتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بما يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، التي تركز على تعزيز الموارد المائية، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

وأضاف الطاير: «نعمل على بناء محطات التحلية، التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وبحلول عام 2030 ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً، حيث نهدف إلى إنتاج 100 % من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030».