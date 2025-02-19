مبادرة لتعزيز الوعي الصحي في دبي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، مبادرة «شبكة خبراء الصحة لموظفي حكومة دبي»، بهدف تعزيز الوعي الصحي بين موظفي الهيئات الحكومية في الإمارة، من خلال تأهيل نخبة من الموظفين الحكوميين، ليكونوا خبراء صحة قادرين على نشر المعرفة والثقافة الصحية، ضمن بيئة عملهم ومجتمعاتهم، وتعريف زملائهم بالممارسات الوقائية الفعالة، التي تسهم في تعزيز الأمن الصحي.

ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يستمر على مدار عام كامل، وبما يعدل 50 ساعة تدريبية، إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الضرورية لنقل الثقافة الصحية بفعالية داخل بيئات العمل، من خلال ورش عمل نظرية وعملية متخصصة، تغطي مجالات الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، والمهارات التوعوية والتواصل الصحي. وأكدت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية المبادرة التي تم تصميمها وفق نهج متكامل، يركز على تعزيز الصحة العامة، من خلال نشر الوعي حول أنماط الحياة الصحية.