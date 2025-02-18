«إقامة دبي» تستقبل «المعتمرين الصغار»

استقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي (إقامة دبي) مجموعة من الأطفال العائدين من أداء مناسك العمرة ضمن مبادرة «المعتمر الصغير»، وذلك في مطار دبي الدولي - مبنى 3 عبر منصة جوازات الأطفال، في خطوة تعكس التزام الإدارة بتقديم تجربة سفر متميزة للأطفال وتعزيز روح المبادرة المجتمعية.

وكان في استقبال الـ 16 طالباً وطالبة من مدرسة الصفا البريطانية الشخصيتان الكرتونيتان «سالم وسلامة»، حيث عمت أجواء من الفرح والترحيب، كما تم تقديم الهدايا التذكارية للمعتمرين الصغار تكريماً لهم بمناسبة عودتهم من رحلتهم المباركة.

وبهذه المناسبة، أكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مُساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، أن استقبال الأطفال العائدين من العمرة يعكس نهج الإدارة في تعزيز التجربة الإنسانية للمسافرين، خاصة فئة الأطفال، عبر مبادرات هادفة تدعم القيم المجتمعية والتلاحم الأسري.

وأضاف اللواء طلال أحمد الشنقيطي: «نحرص على أن تكون تجربة السفر عبر مطارات دبي تجربة استثنائية للجميع، ونتطلع دائماً إلى تقديم مبادرات تعزز من تميز الخدمات، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل عام 2025 عاماً للمجتمع».

وجاء استقبال الأطفال عبر منصة جوازات الأطفال كجزء من الحلول الذكية التي توفرها الإدارة، والتي تسهم في تسهيل إجراءات السفر للأطفال بطريقة ممتعة وسلسة، بما يعكس التزام دبي بتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات جميع المسافرين.

وتعكس هذه المبادرة جهود الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي في دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الترابط بين أفراد المجتمع، وتوفر بيئة سفر إيجابية للأطفال، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.