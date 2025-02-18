99.6 % السعادة الوظيفية في مركز شرطة لهباب

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، مركز شرطة لهباب، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد سلطان العويص، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالوكالة، والعميد الدكتور تميم الحاج، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالوكالة، والمقدم راشد محمد المقبالي، مدير مركز شرطة لهباب، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط.

مؤشرات

واطلع المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة لهباب، ومنها متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً، ونسبة البلاغات المقلقة المعلومة.

كما اطلع على إحصائيات قسمي السجلات الجنائية والسجلات المرورية، من ضمنها مؤشر المعدل العام للجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان في مناطق الاختصاص، ونسبة القضايا المقلقة المعلومة.

مبادرات

واستمع المنصوري إلى المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين، والتي أثمرت عن ارتفاع في السعادة الوظيفية بـ 99.6 % في 2024، نظراً لتطبيق خطة لتعزيز السعادة الوظيفية من خلال مبادرة مجموعات السعادة، وتحفيز الموظفين، وتوفير احتياجات الموظفين وطلباتهم، والنزول الميداني للتعرف على احتياجات الموظفين، وعقد ورش العمل والمحاضرات، وغيرها من المبادرات.

واطلع على أبرز مبادرات المركز والمتمثلة في «المدير في إسعادكم»، والفرق الأمنية، و«طرق آمنة»، و«عزب ذكية»، و«ضابط لكل منطقة»، و«صوتك مسموع»، و«الصلح خير».