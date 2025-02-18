1.4 مليون مستفيد من الدفع المبكر وتقسيط المخالفات

بلغ عدد المستفيدين من مزايا حملة «بادر واستفد» (1.4) مليون متعامل خلال العام 2024 بنسبة زيادة وصلت إلى 20,77% عن العام 2023 وتضمنت (المزايا) الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى تقسيط المخالفات المرورية المترتبة على المركبات والسائقين بدون فوائد أو أرباح، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي في تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن حملة «بادر واستفد»، ركزت على تقديم الخدمات التي تُسهم في إسعاد المتعاملين وتوضيح قنوات الخدمة لهم، والتي تم تجهيزها بإمكانات متطورة، بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.