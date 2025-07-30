10.7 ملايين مساعدات سكنية من «الشارقة الخيرية»

قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري مساعدات سكنية لصالح 1170 مستفيداً بتكلفة بلغت 10.7 ملايين درهم، وذلك ضمن المساعدات التي ترمي إلى توفير الحياة الكريمة لهم وشعورهم بالاستقرار السكني والمعيشي ويحفظ للأسرة ترابطها.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، إن الجمعية تواصل أعمالها الخيرية التي تعكس التلاحم والتكافل الاجتماعي بين المجتمع الإماراتي، عبر ترميم عدد من المنازل لبعض الأسر المتعففة ضمن برامج المساعدات المقطوعة.

وأكد أن الجمعية لا تتوانى في تقديم المساعدة لمستحقيها وتدعو كافة المعوزين إلى تقديم طلبات المساعدة من خلال الموقع الإلكتروني، وكذلك التواصل المباشر مع مركز الاتصال عبر الرقم المجاني 80014 للتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بالمساعدة.