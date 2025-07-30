مليونا زائر لسوق الجبيل بالشارقة خلال 6 أشهر

استقبل سوق الجبيل في مدينة الشارقة أكثر من مليوني زائر، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس المكانة المتنامية للسوق وجهة رئيسية للتسوق وتوفير جميع ما يحتاج إليه الزوار من منتجات طازجة ومستوردة وخدمات متكاملة ونوعية، وأسعار تنافسية تلبي احتياجاتهم تحت سقف واحد.

وقال عبدالله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة: «تجاوز عدد زوار السوق حاجز المليوني زائر، خلال 6 أشهر من العام الجاري، يعد مؤشراً مهماً على المكانة المتقدمة التي يحتلها السوق في توفير المواد الغذائية الطازجة على مستوى الإمارة.

وهذا الإنجاز هو ثمرة للخطط التشغيلية والتنظيمية التي نعمل على تطويرها باستمرار في السوق، مع التركيز على تقديم تجربة تسوق متكاملة وآمنة لجميع الزوار».

وأضاف: «نحرص على أن يكون السوق بيئة مثالية لتلبية احتياجات المتعاملين، عبر توفير خدمات متكاملة تحت سقف واحد، تشمل مختلف أنواع المنتجات الطازجة والخدمات المرتبطة بها، ضمن بيئة صحية ونظام تشغيلي عالي الكفاءة».

ويقع سوق الجبيل في مدينة الشارقة بموقع استراتيجي في قلب مدينة الشارقة، على مقربة من أبرز المعالم الحيوية، ما يجعله نقطة التقاء مثالية بين مختلف مناطق المدينة.

وتتضمن مرافق السوق 261 محلاً موزعة على قسم الخضراوات والفواكه ويحتوي على 174 محلاً، منها 22 محلاً للتمور، وقسم اللحوم الذي يضم 65 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويحتوي على 35 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية.

كما تتوفر في السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى مثل أجهزة الصراف الآلي وهايبر ماركت وصيدلية وغيرها، ليتمتع المتسوقون بأعلى مستوى من الراحة والخدمة.