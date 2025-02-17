«دار البر» تستهدف جمع 190 مليون درهم لدعم المحتاجين

أعلنت جمعية دار البر إطلاق حملة استثنائية مُوسعة خاصة بشهر رمضان المبارك (1446 هـ- 2025 م)، بدءاً من أمس وتحت شعار (بكم يكتمل الخير)، فيما تُغطي مشاريع الحملة ومبادراتها المتنوعة والشاملة دولة الإمارات و21 دولة عبر العالم ويستفيد منها نحو 1.7 مليون مستفيد.

وقدرت «دار البر» التكاليف الإجمالية المُستهدفة من قبل الحملة الرمضانية بـ190 مليون درهم، وتعمل الجمعية على استقطاب الدعم لمصلحة الحملة، عبر فتح باب التبرع والصدقات أمام المحسنين وأهل الخير، من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، ومؤسسات القطاعين، العام والخاص، داخل الدولة في خطوة تبرز التزام الجمعية مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقيم شهر رمضان المبارك، كما تأتي هذه الحملة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة وسياسات الدولة التي تؤكد تعزيز دور القطاع الخيري والإنساني في تلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة، وتوفير الدعم المستدام لهم على الصعيدين المحلي والدولي.



وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي العُضو المُنتدب لجمعية «دار البر»، أن الحملة الرمضانية تضع نُصب عينيها مُستهدفات خيرية وطُموحات إنسانية ذات سقف مرتفع، نحو دعم الفُقراء وذوي الدخل المحدود في شهر رمضان، داخل الدولة وخارجها، وهو ما يشمل دولاً عديدة، وتوفير مُتطلباتهم الغذائية والمعيشية والمادية.

وأوضح أن حملة رمضان تشتمل على 16 مشروعاً ومبادرة رمضانية خيرية، منها 4 مشاريع ومُبادرات موسمية، قُدرت تكاليفها الإجمالية داخل دولة الإمارات بـ5,6 ملايين درهم، تصب في مصلحة 244,700، مستفيد مُقابل تكلفة تبلغ 3.1 ملايين درهم ويستفيد منها نحو 1,4 مليون مستفيد خارج الدولة. وقال عبدالله الفلاسي: تضم حزمة المشاريع الرمضانية الموسمية لـ«دار البر» مجموعة من المبادرات الخيرية البارزة التي تتوزع على عدة مشاريع.

وأبرز هذه المشاريع «إفطار الصائم» الذي يستفيد منه 330 ألف صائم داخل الدولة، وبتكلفة تصل إلى 3.5 ملايين درهم، وسيتم توزيع 11 ألف وجبة يومياً على الصائمين في 24 موقعاً في دبي، وعجمان ورأس الخيمة، كما يتضمن المشروع تقديم إفطار الصائم خارج الدولة، ويستفيد منه 1.1 مليون صائم وبتكلفة مليون درهم، بتوزيع وجبات مطبوخة أو سلال غذائية تكفي 5 أفراد في المتوسط.

وأضاف: في إطار زكاة الفطر، تم تخصيص مشروع داخل الإمارات يستفيد منه 10 آلاف أسرة وبتكلفة 1.2 مليون درهم، بينما سيتم تنفيذ مشروع زكاة الفطر خارج الدولة لمساعدة 291015 مستفيداً وبتكلفة تصل إلى مليوني درهم، كما سيتم تنفيذ مشروع «كسوة عيد الفطر» داخل الدولة لـ200 أسرة، وبتكلفة 160 ألف درهم، بينما يتم توزيع كسوة العيد خارج الدولة على 25788 مستفيداً وبتكلفة 190 ألف درهم .