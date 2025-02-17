إزاحة الستار عن مجسم «الفحلين» برأس الخيمة

أزاح أهالي منطقة الفحلين، برأس الخيمة، الستار عن المجسم الذي يحمل اسم المنطقة، والذي تم تثبيته في الدوار الجديد عند مدخل المنطقة.

وشارك الأهالي بالتعاون مع لجنة الفعاليات في المنطقة، في زراعة الدوار الجديد، بهدف تعزيز المظهر الجمالي وإبرازاً للهوية المحلية، بينما تم اعتماد أسلوب التقطير في ري الأشجار لتحقيق الكفاءة في استهلاك المياه، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لإنارة الدوار، في خطوة تعكس التزام المجتمع بالممارسات البيئية المستدامة.

وعبر حسن بن عبيد النقبي، مسؤول منطقة الفحلين، عن شكره وتقديره للجنة الفعاليات والمشاركين في هذه المبادرة، التي تعكس روح التعاون والانتماء بين أبناء المنطقة، مشيداً بالجهود التي بُذلت لإنجاح هذا العمل التطوعي وتحقيق الاستدامة البيئية فيه.