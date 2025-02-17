مركز بطاقة «إسعاد» ومجموعة الفهيم للسيارات يوقعان مذكرة تفاهم

وقع مركز بطاقة «إسعاد» التابع للقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الفهيم للسيارات، تتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من خصومات حصرية على السيارات تتراوح بين 5000 إلى 10000 درهم، بالإضافة إلى خصومات على قطع الغيار والإطارات والأجزاء الميكانيكية وخدمات ما بعد البيع، وذلك لدى الشركات التابعة للمجموعة في العاصمة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، مما يعزز من مزايا البطاقة ويمنح المستفيدين فرصاً مميزة عند شراء السيارات.

وشملت الشركات التي تقدم خصومات لحاملي بطاقة إسعاد كلاً من شركة الإمارات للسيارات، حيث تقدم خصومات بقيمة 5000 درهم عند شراء مركبات «مرسيدس بنز» الجديدة، بالإضافة إلى خدمة تسجيل وتظليل وطلاء مجانية، وتأتي بعدها شركة الغربية للسيارات، وتقدم خصومات بنسبة 35 % على قطع الغيار، وخصماً ثابتاً على بعض طرازات سيارات «شيروكي ورانجلر»، حيث تشمل «شيروكي ألتيتيود» خصم 3000 درهم، و«شيروكي ليمتد» خصم بقيمة 5000 درهم، و«شيروكي أوفرلاند وسويت» 6000 درهم، و«رانجلر سبورت» خصم 4000 درهم، و«رانجلر صحاري» خصم 6000 درهم، و«جلاديتور ساند رانر» خصم 6000 درهم، بالإضافة إلى «رانجلر392» خصم بقيمة 10000 درهم، كما تقدم الشركة المركزية للسيارات والمعدات التابعة للمجموعة خصومات بنسبة 20 % على إطارات ميشلان و15 % على العلامات الأخرى للإطارات، وخصماً 30 % على الأجزاء الميكانيكية بما في ذلك البطاريات، و30 % على الزيت والفلاتر.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر مركز بطاقة إسعاد في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف من قِبَل السيدة منى محمد العامري، مديرة المركز، والسيد أحمد عبدالجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لتقديم مزايا وعروض حصرية لحاملي البطاقة.