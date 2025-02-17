مهرجان «الإمارات أمريكا» للمناطيد يوليو المقبل

أكد الكابتن طيار عبد العزيز المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، أن النسخة الأولى لمهرجان «الإمارات أمريكا» للمناطيد، التي ستنطلق يوليو المقبل في أمريكا تمثل المرحلة الأولى من مهرجانات «الإمارات أمريكا» للمناطيد في عدد من الدول العربية. وقال: إن الاستعدادات بدأت مبكراً بعد الإعلان عن انطلاق مهرجان «الإمارات أمريكا» الأول للمناطيد، إذ يتطلب الكثير من الأجهزة والآليات الفنية والعمل التقني، بوجود فرق فنية، بقيادة شبابية إماراتية، مع خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، للعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح أنه تم تحديد الهوية الرسمية الخاصة بالمهرجان، بشعار روح التعاون والتواصل، والسلام بين الشعوب العربية، والشعب الأمريكي، واختيار المهندس تومس دبليو هيلويج، مديراً فنياً، والكابتن حسن ناصر المنصوري، الأمين العام لمنطاد الإمارات نائباً للمدير الفني للمهرجان، للإشراف على متابعة مشاركة المناطيد الوطنية والخليجية.