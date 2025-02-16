انطلاق منتدى المرأة في البحث العلمي الخميس

برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تطلق الجامعة فعاليات المنتدى الخامس للمرأة في البحث العلمي تحت شعار «قوة.. معاً نبتكر لنشكل المستقبل»، الخميس المقبل. ويأتي المنتدى بهدف دعم المرأة في مجال البحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وعرض أهم التجارب الملهمة للباحثات وجهودهن في خدمة المجتمع.

ويستمر المنتدى على مدار يومين، ويتضمن جلسات تفاعلية، وحلقات نقاشية، تركز على موضوعات حول الابتكار المستدام، وسد الفجوة بين البحث العلمي والحلول العملية، بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب معرض الملصقات العلمية لاستعراض إنجازات المرأة في البحث العلمي. وسيتم خلال المنتدى الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل بحث علمي، حيث يشارك بها أكثر من 297 ورقة بحثية من 260 جامعة حول العالم. ويقدم المنتدى أكثر من 40 منحة بحثية للباحثات الفائزات، ضمن 4 فئات، تتناول أهم الموضوعات والتحديات البحثية في مختلف مجالات العلوم الصحية، والهندسة الطبية الحيوية.