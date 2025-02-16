وفد من بروناي يطلع على مشاريع الطاقة في دبي

استقبل مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفداً رفيع المستوى، برئاسة حاجي محمد عزمي بن حاج محمد حنيفة، نائب وزير الطاقة في بروناي دار السلام.

وقدم مسؤولو المركز للوفد الزائر شرحاً وافياً حول أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، وجهود إمارة دبي لتسريع عجلة الاستدامة وانتقال الطاقة، إلى جانب مشاريع الهيئة الداعمة لتحقيق الحياد الكربوني، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتعرف الوفد الزائر على جهود المركز في بناء القدرات والكفاءات في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي تجعل منه حاضنة عالمية للابتكار، ومعلماً رئيساً من معالم دبي، ووجهة أساسية للراغبين باستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة، وباستخدام تقنية الميتافيرس أخذ المركز الموجود ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الوفد الزائر في رحلة افتراضية في مختلف أنحاء المجمع.

ويدعم مركز الاستدامة والابتكار جهود الهيئة، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي وخارجها، وترسيخ تنافسية ومكانة دولة الإمارات وإمارة دبي كوجهة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم ومركز عالمي لصناعة وتصميم المستقبل المستدام.

وانسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 يرسخ المركز ابتكارات التقنيات النظيفة من خلال نشر المعرفة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.