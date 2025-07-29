شرطة عجمان تبحث سبل تطوير خدمات «الركن الذكي»

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والضباط أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخدمات المقدمة، والخدمات الجديدة المقترحة ضمن «الركن الذكي» في مراكز الخدمة التابعة لشرطة عجمان، والتحديات المواجهة، وسبل تذليلها بما يسهم في تحسين تجربة المتعامل، كما تم مناقشة المبادرات المستحدثة الهادفة إلى توسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتكاملها مع الأنظمة الرقمية الأخرى، بما يوفر خدمات استباقية وسلسة تعزز من سعادة المجتمع. وفي ختام الاجتماع، وجه اللواء سلطان النعيمي الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة، مؤكداً أن القيادة تدعم المبادرات الذكية والرقمية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة عجمان، وتحقيق أعلى معايير التميز في العمل الشرطي والخدمي.