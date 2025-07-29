144.6 ألف زائر لمهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 21

استقطبت الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، نحو 144685 زائراً على مدار أيام انعقاده.

شهد المهرجان مشاركة 960 مزارعاً تنافسوا في مسابقاته التي بلغ عددها 24 مسابقة، خصص لها 308 جوائز بقيمة 8 ملايين و735 ألف درهم.

تضمن المهرجان 12 مسابقة لمزاينة الرطب لفئات «الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، الزاملي، وأكبر عذج»، بالإضافة إلى مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين، إلى جانب 7 مسابقات للفواكه.

ضمن فئات «الليمون المحلي والمنوّع، المانجو المحلي والمنوّع، التين الأحمر، التين الأصفر، وسلة فواكه الدار»، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، المحاضر الشرقية، مدن الظفرة»، إضافة إلى مسابقة أجمل مخرافة ومسابقة إبداع من جذع النخلة.

وقدم المزارعون المشاركون في المسابقات 12 طناً و169 كيلوغراماً من الرطب والفواكه، منها 9 أطنان و495 كيلوغراماً من الرطب، و2674 كيلوغراماً من الفواكه، جميعها من إنتاج مزارع دولة الإمارات لموسم 2025.

وحظي المهرجان برعاية ودعم 13 جهة، في مقدمتها ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشريك الاستدامة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والراعي البلاتيني بنك أبوظبي الأول، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، بالإضافة إلى الرعاة:

دائرة الطاقة بأبوظبي، الفوعة - جزء من «أغذية»، مجموعة سرح، والداعمين: دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شرطة أبوظبي، مستشفيات الظفرة «صحة»، مجموعة «تدوير».

وتضمن المهرجان 35 جناحاً للجهات الراعية والداعمة والجهات الحكومية والخاصة، قدمت عشرات المحاضرات وورش العمل والندوات، إلى جانب برامج متنوعة من خلال مسرح المهرجان وعبر الأجنحة، واستعرضت أبرز الخدمات والابتكارات في مجال الزراعة عموماً، وزراعة النخيل خصوصاً.

واحتضن المهرجان 86 محلاً لبيع الرطب وفسائل النخيل والمنتجات الزراعية، و54 محلاً في السوق الشعبية، فيما قدمت فرق الفنون الشعبية 84 عرضاً على مدار 14 يوماً.

وشهد المسرح نحو 120 فعالية متنوعة للمزارعين والعارضين والزوار، وقدم جناح الحرف اليدوية 14 ركناً استعرضت لوحات تراثية لمنتجات تقليدية وحديثة مصنوعة من مكونات النخيل.