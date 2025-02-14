هزاع بن زايد يطلع على برنامج فعاليات رمضان في العين

اطَّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، على برنامج فعاليات شهر رمضان الفضيل في منطقة العين، وذلك خلال لقائه وفداً ضمَّ ممثلين عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

واستمع سموه، خلال اللقاء الذي عُقد بجامع الشيخ خليفة الكبير في العين، إلى شرح قدمه الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن برنامج فعاليات شهر رمضان المبارك، الذي تنظمه الهيئة والجامعة ويضمُّ أكثر من 20 مبادرة وفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على المكانة الروحية للشهر المبارك في نشر القيم والفضائل بين أفراد المجتمع.

وأعرب الدكتور عمر حبتور الدرعي عن خالص الشكر والتقدير لسموه لاهتمامه وحرصه على دعم برامج ومبادرات الهيئة، للاحتفاء بشهر رمضان المبارك، وإعلاء قيمه وفضائله وترسيخ مكانتها بين أفراد المجتمع.

ومن أبرز الفعاليات التي تقدمها الهيئة في منطقة العين، ملتقى القرآن الكريم والآيات الكونية وحضارة الإنسان، و«محاريب العين»، ومسابقة حفيت للمواهب الدينية، وملتقى اعتدال لأئمة العين، ويوم زايد للعمل الإنساني، و«معونة»، و«عهد المويجعي»، و«وصية زايد».

أجندة

وتشمل أجندة فعاليات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية البرنامج الاجتماعي والثقافي، ومجلس دار زايد للثقافة الإسلامية، ومحاضرات في مجالس الأحياء، وبرنامج جلسات حوارية، والعلم نور لتعليم كبار المواطنين إضافة إلى مبادرة إفطار كبار المواطنين وأصحاب الهمم، للتعريف بالعادات والتقاليد التراثية الإماراتية الأصيلة، والمشاركة في تجهيز وجبات الإفطار مع شرطة أبوظبي.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعبدالله الريسي، مستشار ثقافي في ديوان الرئاسة وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة؛ والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.