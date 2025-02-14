تتويج الفرق الفائزة في تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ

توجت القيادة العامة لشرطة دبي، الفائزين في تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025، والذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، على مدار 3 أيام في المدينة التدريبية بالروية، بمشاركة 14 فريقاً منها 11 فريقاً من داخل الدولة و3 فرق من خارج الدولة، تتنافس في سيناريوهات تحاكي الحوادث الواقعية، وصولاً إلى تحقيق أفضل المعايير والممارسات العالمية ومؤشرات الاستجابة للطوارئ.

وكرم اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات لفرق الإنقاذ، يرافقه السيد بول شرودر، رئيس المنظمة العالمية للإنقاذ، والعقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، المدير العام للتحدي، الفرق الفائزة في كل من منافستي حوادث الطرق، وحوادث الصدمات.

حيث حصد الفريق الكرواتي المركز الأول لفئة الذكور في منافسة حوادث الطرق (قياسي ومعقد)، في حين نال الفريق الفرنسي المركز الثاني، تلاه فريق شرطة دبي B في المركز الثالث.

وفي فئة الإناث لذات المنافسة، حصد فريق شرطة دبي النسائي المركز الأول، في حين حل فريق الحرس الوطني النسائي في المركز الثاني.

وفي منافسات حوادث الصدمات «التروما»، حصد فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (2) المركز الأول، ونال الفريق الفرنسي المركز الثاني، في حين كان المركز الثالث من نصيب فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (1).كما كرم اللواء راشد الفلاسي فريق الحرس الوطني لمشاركته في المنافسات للمرة الأولى.