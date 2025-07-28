«مواهب عجمان» يُتوّج 3 فائزين

اختتم برنامج «مواهب عجمان»، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، فعالياته بالإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وسط أجواء احتفالية في استوديوهات عجمان الخاصة.

وفازت رهف علي عباس بالمركز الأول، فيما جاء عبدالرحيم حسن في المركز الثاني، وحلّ عبدالله محمد في المركز الثالث، وذلك بعد منافسة شهدتها مجالات البرنامج المختلفة، والتي شملت الفنون، الثقافة، الابتكار، الإعلام، الرياضة، وصناعة المحتوى.

وشهد الحفل الختامي حضور لجنة التحكيم والمشاركين وذويهم، حيث تم تكريم الفائزين والمتميزين، وتوجيه الشكر لجميع المواهب المشاركة وأولياء الأمور الداعمين، تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح هذا الموسم من البرنامج.

وأكدت كلثم المندوس، مديرة مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة، أن برنامج «مواهب عجمان» نجح في تقديم منصة نوعية لاكتشاف الطاقات الشابة وتمكينها، مشيرة إلى أن دعم الأسرة والمجتمع يشكّل ركيزة أساسية في مسيرة تنمية المواهب بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 في بناء جيل مبدع ومؤثر.