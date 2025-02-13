سلطان القاسمي يفتتح «بيت اللّوال» في قلب الشارقة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بيت اللّوال الذي يقع في قلب الشارقة ويقدّم مزيجاً فريداً من التميّز في فنون الطهي والتراث الثقافي، بتصوّرٍ مبتكر من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وليمثل تكريماً حيّاً لإرث الشارقة بصفتها مركزاً تجارياً نابضاً بالحياة، حيث تجتمع النكهات والقصص والتقاليد تحت سقفٍ واحد في تجربةٍ استثنائية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى بيت اللّوال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة بيت اللّوال، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وتجول سموه في أروقة بيت اللّوال الذي جاءت تسميته من اللهجة التقليدية الإماراتية، حيث يشير اللّوال إلى الشخص المسافر الذي عاد إلى وطنه بعد سفر طويل محمّلاً بالعديد من القصص الشيّقة، والهدايا التذكارية، والنكهات المتنوّعة من الثقافات الأخرى.

إلى ذلك، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، انطلاق فعاليات الدورة 22 لأيام الشارقة التراثية، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث تحت شعار (جذور) في منطقة التراث في قلب الشارقة، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة. وتعرف سموه على فعاليات وأنشطة الأيام التراثية التي تعكس احتفاء الإمارة الكبير بالتراث الشعبي.