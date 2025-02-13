«بلاك سكاي» راعياً داعماً لـ«حوارات آيدكس» 2025

أعلنت مجموعة «أدنيك» عن مشاركة «بلاك سكاي» القابضة؛ الشركة الرائدة ضمن مجال المعلومات الفضائية، جهة راعية داعمة لفعالية «حوارات آيدكس» المرتقبة، خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» اللذين يقامان في الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز أدنيك أبوظبي.

وتنظم مجموعة أدنيك الدورة الأكبر حتى الآن من معرضي آيدكس ونافدكس، بالشراكة مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، حيث سيشكلان منبراً لحشد عالمي رائد في قطاعي الدفاع والأمن.

وبحضور نخبة من كبار صانعي القرار الحكوميين والدبلوماسيين والشركات العالمية سيتمكن المبتكرون والشركات من بناء علاقات مع المستثمرين والتواصل مع المسؤولين التنفيذيين، وإبرام شراكات جديدة.

وأضافت «حوارات آيدكس» و«حوارات نافدكس»، منذ عقدها لأول مرة خلال الدورة السابقة من المعرضين، بعداً جديداً لهما عن طريق رعاية النقاشات الرفيعة والريادة الفكرية.

وستجمع دورة العام الحالي أبرز رواد قطاع الدفاع، من بينهم مسؤولون من المؤسسات العسكرية، ومبتكرون وصانعو قرار دوليون وقادة قطاع الأعمال، لبحث أهم تحديات وفرص القطاع، مع التركيز على الابتكار والاستراتيجية والتعاون العالمي.

وسيحظى الحضور بفرصة التفاعل مع النقاشات والمشاركة في جلسات أسئلة وأجوبة والتواصل مع خبراء القطاع، لتشكيل مستقبل العمليات العسكرية والأمن الدولي والتقدم التكنولوجي.

وقال سعيد المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية لدى مجموعة أدنيك، إن مشاركة بلاك سكاي جهة راعية داعمة لمعرضي آيدكس ونافدكس تظهر الرؤية المشتركة الرامية إلى توطيد التعاون، وتسريع الابتكار في قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن خبرات الشركة في تقديم المعلومات الجغرافية المكانية الآنية تتماشى مع ذهنية استشراف المستقبل، التي يتحلى بها معرضا آيدكس ونافدكس.

وأضاف أن المعرضين يبرزان التزام مجموعة أدنيك بترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للدفاع، ودعم أهم القطاعات، ودفع عجلة تنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.