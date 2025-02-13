مواجهة «حوادث الطرق» في ثاني أيام تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ

شهد اليوم الثاني لتحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025 في نسخته الثالثة، منافسة الفرق في ما بينها، للتعامل مع سيناريوهات حوادث الطرق وكيفية إخراج المصابين عبر تطبيق أفضل المعايير، والممارسات العالمية، ومؤشرات الاستجابة الطارئة في الإنقاذ. وتنافست الفرق في ما بينها في آلية التعامل مع سيناريوهات حوادث الطرق بنوعيها المُعقدة والقياسية، إلى جانب آلية التعامل مع سيناريوهات حوادث الصدمات الطارئة المعروفة باسم «تروما».

وشهد اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، منافسات اليوم الثاني، بحضور اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، المدير العام للتحدي، وعدد من الضباط، والفرق المُشاركة.

وأكد اللواء الغيثي أن تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ «WRO»، يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الفرق المشاركة في إطار تنافسي في مجال عمل مهم يؤدي دوراً أساسياً في إنقاذ حياة الناس عبر سرعة الاستجابة، وتطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع الحوادث الطارئة.

وأشاد بالفرق المُنافسة والتزامها إجراءات الأمن والسلامة، والمستوى العالي الذي أظهرته في التنافس في ما بينها، مشيراً إلى أن التحدي يسهم في إظهار المهارات للفرق، ومستوى الجهوزية للتعامل مع أنواع الحوادث الطارئة كافة.

الجدير ذكره أن منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والجهود في مجال الإنقاذ، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الفرق على مستوى الأداء الفردي والجماعي للعاملين في مجال الإنقاذ.