صقر غباش: مسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس ساهم خلال مسيرة الـ 53 عاماً في التطور الحضاري والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة القطاعات، وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي قام بمسؤولياته الوطنية على مدار العقود السابقة بفاعلية وكفاءة وأسهم في بناء دولة عصرية يشار إليها بالبنان عبر اختصاصاته الدستورية.

وقال معالي صقر غباش، في تصريح له بمناسبة الذكرى الـ 53 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي: إن المجلس الوطني الاتحادي، سيظل كما أراد له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسون حصناً للشورى وروح الاتحاد والثوابت الوطنية، ورمزاً عريقاً للوحدة الوطنية وممارسة المواطنة الصالحة وتحمل المسؤولية بأفضل أداء ممكن بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب والحكومة والمجلس في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في جميع أرجاء وطننا العزيز في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات والمجالات، فمبادرات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على صعيد مسيرة الدولة المئوية تشمل كل مقومات التنمية المستدامة وتواصل تحقيق منجزاتها الحضارية متوجة بالإنجازات الوطنية، وترسخ مكانتها الرائدة عالمياً وتحقق كل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرضنا الطيبة.

وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على القيام بمهامه الدستورية والتشريعية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بما يُلبي طموحات الشعب والقيادة، مؤكداً حرص المجلس على أن يكون نموذجاً في الأداء البرلماني الوطني المخلص، من أجل خدمة شعب الإمارات والعمل على تحقيق تطلعاته في إطار من التنسيق والتفاعل والتعاون الوثيق مع الحكومة، والذي يُجسد مفهوم الشراكة الأمثل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.