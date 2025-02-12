انطلاق منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، انطلقت أمس، في المدينة التدريبية بالروّية منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025 في نسخته الثالثة، والذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، وبمشاركة 14 فريقاً منها 11 فريقاً من داخل الدولة و3 فرق من خارج الدولة، يتنافسون في سيناريوهات تحاكي الحوادث الواقعية، وصولاً إلى تحقيق أفضل المعايير والممارسات العالمية ومؤشرات الاستجابة للطوارئ.

وشهد انطلاق المنافسات، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبحضور عدد من القيادات في شرطة الإمارة.

وأكد معالي الفريق المري، أن التحدي يعد منصة استثنائية تتنافس من خلالها فرق الإنقاذ المحترفة والمهنية، محلياً وعالمياً، يختبرون فيها مهاراتهم وقدراتهم في قطاع الإنقاذ والإغاثة، ويتبادلون أهم الممارسات والخبرات في هذا المجال، منوهاً بأن هذه المنافسات التخصصية من شأنها إظهار المهارات العالية للفرق المشاركة من ناحية التخطيط والتنسيق والتنفيذ، ورفع مستوى جهوزيتهم لمختلف سيناريوهات الحوادث، بما يضمن سرعة وفعالية الاستجابة في حالات الطوارئ.

وأضاف معاليه «سعداء بانطلاق النسخة الثالثة، وبعدد الفرق المشاركة، وخاصة أنها تمثل جهات إنقاذ عدة، منها الدفاع المدني والإسعاف من عدة إمارات، إلى جانب مشاركة فرق من خارج الدولة. هذه فرصة مهمة للاطلاع على المهارات الفنية للفرق وأفضل التقنيات والمعدات المستخدمة. ونتمنى لجميع الفرق المشاركة التوفيق والنجاح».

وقال اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة للتحدي، إن هذه المنافسات تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والجهود في مجال الإنقاذ، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الفرق على مستوى الأداء الفردي والجماعي للعاملين في مجال الإنقاذ، وخاصة أن مجال الإنقاذ والحوادث المتعلقة به، تُصاحبه عوامل متغيرة على الدوام لا يمكن التنبؤ بها، ومنها طبيعة الحادث نفسه ومكان وقوعه والإصابات الواقعة والعوامل الجوية المتغيرة.

ولذلك فإنه من المهم أن تكون الفرق والأعضاء كافة على أتم الجهوزية لتلبية مختلف بلاغات الحوادث والإنقاذ.

فريقان نسائيان

وأوضح العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، المدير العام للتحدي، أن من بين الفرق المشاركة فريقين نسائيين، أحدهما من شرطة دبي، والآخر من الحرس الوطني.